السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» ترصد إجراءات المؤسسات الدينية لمواجهة كورونا خلال 18 شهرا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذتها المؤسسات الدينية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بداية من شهر فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021، والتى شملت 9 إجراءات تمثل أبرزها فيما يلى:

-عدم السماح بإقامة أي موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، وفي حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

-وضع ضوابط لتنظيم التجمعات في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، من خلال عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.

-السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط تطبيق الإجراءات الإحترازية مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة، للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

-تعاون مديريات الأوقاف مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بتطهير دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد، استعداداً لفتحها مع وضع علامات التباعد بين المصلين.

-إلغاء بعثات الحج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، بهدف تعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لكوفيد-19 على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

-أصدر الأزهر الشريف قرار بمنح إجازة استثنائية لأمهات الأطفال دون سن 12 سنة والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وذلك في ضوء استئناف العمل وفقاً لاعلان مجلس الوزراء لبعض اجراءات خطة التعايش مع فيروس الكورونا المستجد.

-صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهرياً حتي نهاية ديسمبر المقبل، وذلك للطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
 

التخطيط كورونا الأوقاف الأزهر منحة

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