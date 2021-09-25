دول البلطيق الثلاث تسجل 3069 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليتوانيا، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 324 ألفا و329 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة الليتوانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4894 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 298 ألف حالة منذ بدء الجائحة.

وفي لاتفيا، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز- في بيان نقلته وكالة الأنباء اللاتفية الرسمية (ليتا) على موقعها الإلكتروني- إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 154 ألفًا و219 حالة، في حين ارتفع اجمالي الوفيات المرتبطة به إلى 2682 حالة بعد تسجيل سبع وفيات أمس.

وفي استونيا، تم تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفا و73 حالة .