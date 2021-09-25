السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول البلطيق الثلاث تسجل 3069 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليتوانيا، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 324 ألفا و329 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة الليتوانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4894 شخصا، مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 298 ألف حالة منذ بدء الجائحة.

وفي لاتفيا، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز- في بيان نقلته وكالة الأنباء اللاتفية الرسمية (ليتا) على موقعها الإلكتروني- إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 154 ألفًا و219 حالة، في حين ارتفع اجمالي الوفيات المرتبطة به إلى 2682 حالة بعد تسجيل سبع وفيات أمس.

وفي استونيا، تم تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفا و73 حالة .

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

براءة «سما المصرى» من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس