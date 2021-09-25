«الإنتاج الحربي» تخرج الدفعة الثانية من أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

تحتفل وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021)، بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، للاحتفاء بتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية) والاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.

وكان تفقد المهندس محمد أحمد مرسي معروضات وزارة الإنتاج الحربي من الأسلحة والمعدات والذخائر والتي ستشارك بها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2021)، والمقرر إقامته فى نسخته الثانية على أرض جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بـمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) التابع للوزارة، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير مرسي، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2021)، والذي يقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه قيادات الوزارة المعروضات التي سوف تشارك بها الشركات التابعة فى النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، مؤكداً على الهدف الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، مشيراً إلى مدى النجاح الذى حققه المعرض فى نسخته الأولى والتي وضعته ضمن أفضل معارض السلاح على المستوى العالمي.