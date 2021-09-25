السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

الغنوشي
الغنوشي

في ضربة جديدة لإخوان تونس، أعلن ما يقرب من 113 قياديا وعضوا بارزا في حزب النهضة الإخواني في تونس، اليوم السبت، استقالتهم من الحزب احتجاجا على أداء القيادة في الحركة وكيفية تعاملها مع الواقع التونسي الحالي.

ويعتبر حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما يعتبر أكبر حزب في البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس التونسي قيس سعيد، يوليو الماضي.

وقال 113 عضوا بارزا في الحزب الذين قدموا استقالاتهم إنهم يُحمّلون المسئولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة مما أدى إلى عزلتها.

ومن بين المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين، أبرزهم عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي.

وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو، إن الحركة وصلت إلى حالة عزلة. 

وأضاف أن حركة النهضة لم تُبقِ صديقاً بسياساتها في البرلمان وخارجه، مؤكدا أن عدد الاستقالات أكبر بكثير من عدد الموقّعين على البيان.

وأشار ديلو إلى أنه كان هناك إصرار من قيادة النهضة على رفض الإصلاح والتمسك بالقرار، لا بل الانفراد.

من جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري التونسي، حازم القصوري، إن الاستقالات لن تشفع لهم، مؤكدا أن حركة النهضة في طريقها إلى المحاكمة وفق مقتضيات القانون، خاصة أن هناك ملفا مفتوحا بخصوص التمويل الأجنبي بعد تقرير محكمة المحاسبات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الملف سيتحرك بعد العودة القضائية وهناك ملفات وقع البت فيها من طرف اللجنة الوطنية لمناهضة الإرهاب من خلال إدراج بعض الأسماء في قائمة المصادرة أملاكهم، حيث شمل القرار 42 شخصا، وصدر قرار في حقهم  بتجميد أصولهم واملاكهم.

وتابع القصوري، لا يمكن محاربة الإرهاب و الفساد دون إجراءات خاصة تصب في خانة عدم إفلات الجماعات والأفراد من المحاسبة، مشيرا إلى أن المستقيلين من النهضة في حال أنشأوا كيان سياسي جديد لن يكون هناك أي دعم شعبي له، حيث انفضح أمر الإخوان تماما في تونس مؤكدا أن الإخوان في تونس لا يوجد لهم سند شعبي.

وأكد القصوري أن ملفات تهم التنظيم أي حركة النهضة وإتلاف الكرامة وقلب تونس، أمام القضاء تخص الجمعيات والأفراد والجهاز السري.

وتابع، أنه وبرغم الاستقالات تظل الملفات مفتوحة وتشمل التنظيم والأفراد عن زمن ارتباطهم بالتنظيم وأدوارهم ومخالفاتهم وهي مسائل سيكون القضاء الفيصل لتفكيك طلاسمها.

ومن جانبه قال نزار جليدي المحلل التونسي، إن الاستقالات التي وقعت في صفوف حركة النهضة الإخوانية تعد أكبر ضربة للتنظيم الإخواني في تونس، لأن الجميع يريد أن ينقذ نفسه من السفينة الغارقة سفينة النهضة الإخوانية.

وأضاف جليدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث من تصدع وانشقاق في النهضة يأتي من أجل التهرب من المواجهة والمحاسبة القضائية والمحاسبة الشعبية.

حزب النهضة الإخواني النهضة راشد الغنوشي الإخوان الاخوان في تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

براءة «سما المصرى» من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس