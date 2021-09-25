السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثمان طبيب البحيرة الغريق بشاطئ كليوباترا في مطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجح قسم الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمطروح، اليوم السبت، بقيادة الرائد هاني أحمد رئيس القسم وبتوجيهات العميد محمد باسم مدير الادارة في العثور على جثمان غريق شاطئ كليوباترا والمفقود منذ أمس.

وانتشل ضباط وأفراد الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمطروح جثمان الغريق بعد العثور عليه ونقله بصحبة ذويه إلى مستشفى مطروح العام عن طريق سيارات الإسعاف.

واستقبل مستشفى مطروح العام، محمد مصطفى ويبلغ من العمر 22 عاما طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جثمان هامد حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الحماية المدنية سيارات الإسعاف شاطئ كليوباترا مطروح ادارة الحماية المدنية بمطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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