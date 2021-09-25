تدريبات على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية أولى التدريبات على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي، والتي تتم بالتعاون مع شركة ديسكفري للتعريف بالمفاهيم الجديدة وآليات التعلم الرقمي في العلوم والرياضيات والدراسات، والذي يستهدف التعليم الابتدائي، ومسئولي التدريب، وموجهي العموم، وذلك عبر القاعات الافتراضية بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، حيث تستمر فعاليات التدريب بدء من اليوم وحتى الرابع من أكتوبر القادم.

جاء ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بناء مجتمع تعليمي مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030.

ومع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي والذي سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2021 – 2022 وفق المناهج المطورة.

حضر تدريب اليوم مدير عام التعليم العام، والسادة مسئولي المرحلة الابتدائية وسفراء التغيير بالمرحلة، وإدارة التدريب والتطوير التكنولوجي، وموجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.