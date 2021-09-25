السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة مكبرة بأسيوط لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمراكز الغنايم والبداري وساحل سليم ومنفلوط ضمن خطة المحافظة للنظافة والتجميل لافتًا تم تدعيم قطاع النظافة بقرى ومراكز المحافظة بأحدث معدات النظافة والتى تمثلت فى 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين و24 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحى ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (8)

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالى للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والحكومة بهذا الملف الهام.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (7)

وأشار محافظ أسيوط ان الوحدات المحلية بمراكز (الغنايم ، البداري وساحل سليم ومنفلوط) قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية باستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وذلك تحت إشراف (خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط) ونوابهم كل في نطاق عمله وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (3)


واوضح المحافظ انه تم توجيه رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل، لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية بقرى ومراكز المحافظة سير العمل بمنظومة النظافة وجهود الأجهزة التنفيذية فى التجميل والتطوير وإظهار الشكل الجمالي لها والتأكيد على حسن استغلال إمكانات المحافظة المادية والبشرية فى تحسين منظومة النظافة وادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اسيوط محافظة مجلس الوزراء الحكومة محافظ محافظ أسيوط حملات نظافة المخلفات الصلبة محمد حسن منظومة الشكاوى رفع كفاءة الشوارع حملات النظافة

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