«الكفن» ينهي سلسال الدم في خصومة ثأرية بين أفراد عائلتين بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الناصرية بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات.

وحضر عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر .

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.