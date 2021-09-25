مقتل 7 على الأقل فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة فى مقديشو

قال مسئول إن سبعة قتلى على الأقل سقطوا في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع قريب من مقر الرئيس الصومالي في العاصمة مقديشو اليوم السبت.

وقال قائد شرطة حي حمر ججب في مقديشو لرويترز "أسفر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع سيلجاب عن مقتل سبعة وإصابة ثمانية".

وقال شاهد من رويترز في مكان الانفجار إنه شاهد سبع سيارات وثلاثًا من عربات الريكشو محطمة بفعل التفجير فيما لطخت الدماء التقاطع بأسره.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبل إلى حل خلافاتهما؛ من أجل تسيير الإجراءات الانتخابية المقبلة، بدون أي معوقات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء- أن واشنطن ترحب بالتزام صانعي القرار في الصومال بالعملية الانتخابية، ولكنها لا تزال قلقة حيال تأخر الانتخابات بالفعل عن موعدها بأشهر.

وأضاف البيان أن أي تأخير إضافي يزيد من احتمالية اندلاع أعمال عنف ويصب في مصلحة حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأكدت الخارجية الأمريكية أهمية التعاون بين قادة الصومال لضمان استكمال البلاد للعملية الانتخابية الجارية بسرعة، قائلة إن الخلاف بين فرماجو وروبل يهدد بتعقيد هذه العملية ويحتاج إلى حل فوري وسلمي.

وأفاد البيان بأنه استنادًا إلى مصلحتنا المشتركة لضمان المضي قدمًا في العملية الانتخابية، داعيًا الرئيس ورئيس الوزراء إلى تجنب مزيد من التصريحات أو الإجراءات الاستفزازية وحل خلافهما بشأن تعيين الموظفين وسلطاتهما بالطرق السلمية.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن استكمال العملية الانتخابية على وجه السرعة من شأنه أن يساعد في دفع أجندة مكافحة الإرهاب في البلاد، ويمنح الحكومة القادمة الفرصة لتلبية احتياجات الشعب الصومالي، مؤكدة أن شعب الصومال لا يستحق أقل من ذلك.