السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عليها صورة محمد صلاح».. «الداخلية» توزع حقائب مدرسية على الأيتام

الداخلية توزع حقائب
الداخلية توزع حقائب مدرسية

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حي المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "حقائب مدرسية" بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.   

وفي سياق متصل، جهزت الداخلية "حقيبة مدرسية" عليها صورة اللاعب محمد صلاح، لإهدائها للأطفال بدور "الأيتام- الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة"، حيث يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

ووزعت وزارة الداخلية عددًا من "الحقائب المدرسية" على عدد من تلك الدور بمحافظة القاهرة، وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للطلبة في المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» اعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجاري ولمدة شهر.

كما جهز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، التي تسهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، 32 ألف شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ«المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية» على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن، وذلك بدءاً من يوم 10 سبتمبر 2021، وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

محمد صلاح الرئيس السيسي محافظة القاهرة العام الدراسي الداخلية اجراءات شرطة أمن فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدى وكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوى

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس