«عليها صورة محمد صلاح».. «الداخلية» توزع حقائب مدرسية على الأيتام

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حي المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "حقائب مدرسية" بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وفي سياق متصل، جهزت الداخلية "حقيبة مدرسية" عليها صورة اللاعب محمد صلاح، لإهدائها للأطفال بدور "الأيتام- الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة"، حيث يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

ووزعت وزارة الداخلية عددًا من "الحقائب المدرسية" على عدد من تلك الدور بمحافظة القاهرة، وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للطلبة في المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» اعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجاري ولمدة شهر.

كما جهز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، التي تسهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، 32 ألف شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ«المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية» على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن، وذلك بدءاً من يوم 10 سبتمبر 2021، وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.