السبت 25 سبتمبر 2021
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مصر

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

صورة من صفحة وزارة
صورة من صفحة وزارة الصحة

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن جميع المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل السفر تم تطعيمهم على الفور.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن مصر سجلت "صفر" قوائم انتظار المواطنين فيما يتعلق بالتلقيح ضد كورونا لغرض السفر.

وأشار إلى أن كافة المواطنين الذين سجلوا حصلوا على اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعتمد من الدول المسافرين إليها، سواء لقاح جونسون أند جونسون أو أسترازينيكا. 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 300278 من ضمنهم 253271 حالة تم شفاؤها، و 17110 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا تلقيح المسافرين

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