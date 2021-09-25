«قسمت قلوبنا».. القصة الكاملة لسقوط أم وطفلتيها من البلكونة فى 15 مايو

هزت واقعة سقوط أم وطفلتيها من الطابق الخامس فى مدينة 15 مايو فى المجاورة 35 بحر الرواد منصات السوشيال ميديا.

وبحسب ما كشف شهود العيان فى مدينة 15 مايو فإن الطفلة ملك 7 سنوات كانت تحمل شقيقتها الرضيعة ببلكونة شقتهما، وقامت الرضيعة بحركة مفاجأة لم تستطع ملك السيطرة عليها فسقطت الرضيعة وأثناء محاولتها اللحاق بها سقطت هى الأخرى، بينما الأم عندما رأت طفلتيها غارقتين فى دمائهما أسفل العقار قامت بإلقاء نفسها، بينما كان الزوج بأحد المساجد يؤدي صلاة الجمعة.

وقالت منار عبر صفحتها على الفيسبوك: "لأرواحهم الرحمة والجنة.. العبرة أنه ممنوع تسمح لبناتهم وأبنائهم بأعمار صغيرة يحملون الأطفال الرضع وهذه مسؤولية كبيرة وخطرة بنفس الوقت خاصةً الذين يسكنون بشقق بها بلكونات".

بينما تقول آية جمال: للأسف عندنا في مايو.. الواحد اما سمع الواقعة حاسس إن قلبه اللى اتقسم الله يكون فى عون الأب.

وكانت كشفت المعاينة الأولية لسقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس في عقار بالمجاورة 35 فى مدينة 15 مايو، عن أن طفلة كانت تحمل شقيقتها بشرفة العقار واختل توازنها وسقطتا من العقار، وعندما شاهدت والدتهما دماءهما على الأرض قفزت خلفهما ولقى الثلاثة مصرعهن فى الحال.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفين فى إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وطفلتيها بهن كدمات وكسور متفرقة بأجسادهن، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.