السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«قسمت قلوبنا».. القصة الكاملة لسقوط أم وطفلتيها من البلكونة فى 15 مايو

إسعاف
إسعاف

هزت واقعة سقوط أم وطفلتيها من الطابق الخامس فى مدينة 15 مايو فى المجاورة 35 بحر الرواد منصات السوشيال ميديا.

وبحسب ما كشف شهود العيان فى مدينة 15 مايو فإن الطفلة ملك 7 سنوات كانت تحمل شقيقتها الرضيعة ببلكونة شقتهما، وقامت الرضيعة بحركة مفاجأة لم تستطع ملك السيطرة عليها فسقطت الرضيعة وأثناء محاولتها اللحاق بها سقطت هى الأخرى، بينما الأم عندما رأت طفلتيها غارقتين فى دمائهما أسفل العقار قامت بإلقاء نفسها، بينما كان الزوج بأحد المساجد يؤدي صلاة الجمعة.

وقالت منار عبر صفحتها على الفيسبوك: "لأرواحهم الرحمة والجنة.. العبرة أنه ممنوع تسمح لبناتهم وأبنائهم بأعمار صغيرة يحملون الأطفال الرضع وهذه مسؤولية كبيرة وخطرة بنفس الوقت خاصةً الذين يسكنون بشقق بها بلكونات".

بينما تقول آية جمال: للأسف عندنا في مايو.. الواحد اما سمع الواقعة حاسس إن قلبه اللى اتقسم الله يكون فى عون الأب.

وكانت كشفت المعاينة الأولية لسقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس في عقار بالمجاورة 35 فى مدينة 15 مايو، عن أن طفلة كانت تحمل شقيقتها بشرفة العقار واختل توازنها وسقطتا من العقار، وعندما شاهدت والدتهما دماءهما على الأرض قفزت خلفهما ولقى الثلاثة مصرعهن فى الحال.

 وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفين فى إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وطفلتيها بهن كدمات وكسور متفرقة بأجسادهن، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

السوشيال ميديا رواد السوشيال ميديا الأطفال الطابق الخامس مدينة 15 مايو القصة الكاملة اختل توازنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدى وكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوى

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس