السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفصيل.. حركة تكليف دفعة جديدة من الكوادر الطبية

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية بعدد 2275 كادر على مستوى 42 جهة إدارية، خلال شهر أغسطس الماضى.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، فإن قرارات التكليف توزعت بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلة بعدد 1026 كادر، يليها مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 489 كادرا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بعدد 172 كادرا، جامعة المنوفية بعدد 148 كادرا، مستشفى بنى سويف الجامعى بعدد 90 كادرا.

وأضاف التنظيم والإدارة، أن القرارات شملت أيضًا تكليف 61 كادرا بجامعة المنيا، 55 كادر بمستشفى الحسين الجامعى، 27 كادرا بمركز الأورام بجامعة المنصورة، 22 كادر مستشفى عين شمس التخصصى، 21 كادر بمستشفى الأقصر الدولى،  14 كادر بجامعة المنصورة، 14 كادر جامعة قناة السويس، 11 كادر جامعة كفر الشيخ، 10 كوادر مستشفى الهرم، 9 كوادر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا، 5 كوادر جامعة حلوان، 5 كاودر بمستشفيات جراحات اليوم الواحد، 5 كاودر معهد بحوث أمراض العيون، 5 كوادر المركز القومى لخدمات نقل الدم بالمحافظات، 5 كادر جامعة سوهاج، 4 كادر جامعة جنوب الوادى، 4 كوادر مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، 4 كوادر بمستشفى الزهراء الجامعى.

ويعد تكليف الأطباء هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة. 

يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

 

 

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تكليف كوادر المهن الطبية مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدى وكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوى

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس