بالتفصيل.. حركة تكليف دفعة جديدة من الكوادر الطبية

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية بعدد 2275 كادر على مستوى 42 جهة إدارية، خلال شهر أغسطس الماضى.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، فإن قرارات التكليف توزعت بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلة بعدد 1026 كادر، يليها مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 489 كادرا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بعدد 172 كادرا، جامعة المنوفية بعدد 148 كادرا، مستشفى بنى سويف الجامعى بعدد 90 كادرا.

وأضاف التنظيم والإدارة، أن القرارات شملت أيضًا تكليف 61 كادرا بجامعة المنيا، 55 كادر بمستشفى الحسين الجامعى، 27 كادرا بمركز الأورام بجامعة المنصورة، 22 كادر مستشفى عين شمس التخصصى، 21 كادر بمستشفى الأقصر الدولى، 14 كادر بجامعة المنصورة، 14 كادر جامعة قناة السويس، 11 كادر جامعة كفر الشيخ، 10 كوادر مستشفى الهرم، 9 كوادر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا، 5 كوادر جامعة حلوان، 5 كاودر بمستشفيات جراحات اليوم الواحد، 5 كاودر معهد بحوث أمراض العيون، 5 كوادر المركز القومى لخدمات نقل الدم بالمحافظات، 5 كادر جامعة سوهاج، 4 كادر جامعة جنوب الوادى، 4 كوادر مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، 4 كوادر بمستشفى الزهراء الجامعى.

ويعد تكليف الأطباء هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.