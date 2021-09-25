السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1231) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية) وبحوزته (6,8 طن أرز أبيض) معبأ داخل شكائر مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن قسم الإنتاج بمصنع لإنتاج الغازات البترولية وآخرين) بمحافظة الغربية، وبحوزتهم (أسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص فى الأوزان بمقدار 981 جراما فى الأسطوانة الواحدة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتجميعهم 198,482 طن مواد بترولية "غاز صب" قاموا بتجميعها للاتجار فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 1,032,200 جنيه).

ونجحت الجهود في ضبط (مالك سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية) وبحوزته (9,7 طن دقيق بلدى) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قام المذكور بتجميعه للاتجار به فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. قدرت قيمته بــ 60140 جنيهاً.

وأسفرت الجهود عن ضبط (18,25 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية"بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وتم ضبط (5,28 طن "أسماك") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,43 طن "جمبرى – لحوم مستوردة - دواجن") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (9 أطنان منظفات صناعية ) معبأة داخل تنكات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 أطنان منظفات صناعية ) معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (6,35 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (شركة لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الجيزة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم أول المنتزه)، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث يقوم بتخزين كميات من الحلوى غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وقد تم ضبط (عدد 82656 عبوة من حلوى الأطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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