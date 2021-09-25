السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فرح على تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر «إنستجرام»

فرح علي
فرح علي

تألقت الإعلامية فرح على بإطلالات صيفية شبابية مميزة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها وهي ترتدي ملابس صيفية وفي يدها عنقود من العنب، ما لاقى إعجاب متابعيها بشكل كبير.

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كما نشرت فرح صورة أخرى وهي ترتدي ملابس عصرية مبهجة.

وتحرص الإعلامية على مشاركة جمهورها بالجديد دائما، وأثنى الجمهور على إطلالتها وذوقها الأنيق في اختيار الملابس وتناسق الألوان معبرين عن مدى حبهم وإعجابهم بها.

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وتعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، وتقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

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ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فمميزاتها المهنية واحترامها لعقل المشاهد كان لهما دور كبير في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

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وحققت فرح على نجاحا ملحوظا في مسيرتها الإعلامية، واستطاعت أن تكون نموذجا يحتذى به، سواء على المستوى النسائي أو الرجالي في الإعلام الرياضي المصري، وأيضا مثالا لضبط النفس والتوجيه السليم للجماهير والآراء البناءة التي تخدم مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول، واحترم عقل المشاهدين.

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