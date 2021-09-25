محافظ سوهاج: إزالة 110 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 110 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 9 أيام، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الإثنين 13 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 3 أكتوبر القادم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 74 حالة تعدٍ على أراضي مباني بمساحة 7 آلاف و 565 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 35 فدان و7 قراريط.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

كان نظم محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد "50" شاب وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز المراغة، بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.



تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بتفقد مشروعات أعمال شبكات الإنحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية باصونة، وأعمال إنشاء مدرسة رجب محمد محمود الثانوية بنجع الماسخ، كما تفقد الشباب أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية بناويط، وكذلك مجمع الخدمات الحكومية بأولاد اسماعيل، بالإضافة إلى تفقدهم لمشروع الصرف الصحي بنجع أبوعوض، وأعمال مد خطوط المياه، والصرف الصحي بنجع العطوة، ونجع "محمد السيد".



