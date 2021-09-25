السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 كيلو مخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

مخدرات
مخدرات

نجحت الداخلية في ضبط 27 كيلو جرامًا لمخدر البانجو وبندقية خرطوش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرامًا - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والهاتف للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امن الشرقية مخدرات أمن المعمل الجنائي وزارة الداخلية شمال سيناء مواد مخدرة

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