السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ملكات مصر في معرض موسكو الدولي للكتاب (صور)

معرض موسكو للكتاب
معرض موسكو للكتاب

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بمعرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الـ34 الذي افتتح بمركز إكسبو سنتر للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من مائتي دار نشر، وبحضور محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق ودكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري بموسكو ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية.

2
معرض موسكو للكتاب

وتأتي تلك المشاركة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021 - 2022 الذي أطلقته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا.

3
معرض موسكو للكتاب

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال الجناح المصري المتميز بعدد من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية والصربية مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب، وأيضا تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي العربية بروسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح والتقاط صورا تذكارية به.

4
معرض موسكو للكتاب

كما حرص سيرجي كاكين، رئيس الهيئة المنظمة للمعرض، على زيارة الجناح المصري والتقاط الصور بداخله، حيث أثنى على المشاركة المصرية، ودعا لزيادة المشاركة في الدورات القادمة.

5
معرض موسكو للكتاب

وكان قد افتتح أمس الجمعة، في مركز "إكسبوسنتر" للمعارض بالعاصمة الروسية، معرض موسكو الدولي الـ34 للكتب، ويتضمن برنامج المعرض ما يزيد عن 100 فعالية عامة، بما في ذلك حفلات تقديم الكتب الجديدة والمناقشات والحوارات المفتوحة والدروس البيانية بمشاركة الأدباء.

6
معرض موسكو للكتاب

وقال الناطق باسم لجنة تنظيم المعرض إن أكثر من 200 دار للطباعة والنشر تقدم منتجاتها في المعرض.

7
معرض موسكو للكتاب

وأوضح مدير المعرض، أندريه غلميزا في مؤتمر صحفي عقده في ولاية "تاس" الروسية: لدينا 9 مواقع تقام فيها أكثر من 300 فعالية وخاصة خلال 4 أيام لعمل المعرض، فضلا عن برنامج الأعمال واسع النطاق.

8
معرض موسكو للكتاب
الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل الإنساني بين مصر وروسيا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض موسكو الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

القصة الكاملة لأزمة محمد هنيدى وكتاب الأحياء للصف الثالث الثانوى

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس