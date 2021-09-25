ملكات مصر في معرض موسكو الدولي للكتاب (صور)

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بمعرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الـ34 الذي افتتح بمركز إكسبو سنتر للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من مائتي دار نشر، وبحضور محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق ودكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري بموسكو ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية.

معرض موسكو للكتاب

وتأتي تلك المشاركة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021 - 2022 الذي أطلقته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا.

معرض موسكو للكتاب

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال الجناح المصري المتميز بعدد من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية والصربية مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب، وأيضا تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي العربية بروسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح والتقاط صورا تذكارية به.

معرض موسكو للكتاب

كما حرص سيرجي كاكين، رئيس الهيئة المنظمة للمعرض، على زيارة الجناح المصري والتقاط الصور بداخله، حيث أثنى على المشاركة المصرية، ودعا لزيادة المشاركة في الدورات القادمة.

معرض موسكو للكتاب

وكان قد افتتح أمس الجمعة، في مركز "إكسبوسنتر" للمعارض بالعاصمة الروسية، معرض موسكو الدولي الـ34 للكتب، ويتضمن برنامج المعرض ما يزيد عن 100 فعالية عامة، بما في ذلك حفلات تقديم الكتب الجديدة والمناقشات والحوارات المفتوحة والدروس البيانية بمشاركة الأدباء.

معرض موسكو للكتاب

وقال الناطق باسم لجنة تنظيم المعرض إن أكثر من 200 دار للطباعة والنشر تقدم منتجاتها في المعرض.

معرض موسكو للكتاب

وأوضح مدير المعرض، أندريه غلميزا في مؤتمر صحفي عقده في ولاية "تاس" الروسية: لدينا 9 مواقع تقام فيها أكثر من 300 فعالية وخاصة خلال 4 أيام لعمل المعرض، فضلا عن برنامج الأعمال واسع النطاق.