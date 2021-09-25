السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 70 تاجر مخدرات وسلاح في مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

متهم
متهم

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عددا من البؤر الاجرامية تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن ضبط 70 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

وتم ضبط 50 متهما من بينهم 45 تعاطي مخدرات، عثر بحوزتهم على 5 فرش حشيش و514 تذكرة من مخدر الهيروين و219 قرص مخدر، و4 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، و5  كيلو جرام الشادو، و2 كيلو جرام بانجو، و1 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم على 5 فرد محلي الصنع 12 مم، و3  طبنجة عيار 9 ملم و654 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الجيزة البؤر الإجرامية تجار المواد المخدرة الأسلحة النارية مخدرات

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