البورى بـ40 جنيهًا.. استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور
سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة، استقرارًا في معظمها لكنها متباينة على حسب اختلاف أنواع السمك.
وتراوحت أسعار كيلو السمك البلطي (1) ما بين 21 - 24 جنيهًا، وسجلت أسعار كيلو السمك البوري (1) استقرارًا لتتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وثبتت أيضًا أسعار سمك الثعابين لتتراوح ما بين 50 : 210 جنيهًا للكيلو.
وجاءت أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت اليوم على النحو التالي:
أسعار السمك البلطي
تراوح سعر كيلو السمك البلطي "1" ما بين 21 : 24 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
وسجل سعر كيلو السمك البلطي "2" ما بين 17 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
سعر كيلو البلطي الأسواني تراوح من 17: 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه "بلطي" ما بين 30 : 110 جنيهات (بالطلب)
أسعار السمك البوري
بلغ سعر السمك البوري "1" ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وبلغ سعر السمك البوري "2" من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
كما بلغ سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 40 جنيهًا (طاولة خشب)
واستقر سعر كيلو السمك الوقار ما بين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب)
وجاء سعر كيلو السمك (قاروص – لوت) ما بين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب)
أسعار سمك البياض
تراوح سعر كيلو قشر البياض بين 60 : 90 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
سجل سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) بين 60 : 90 جنيهًا (تكنا بلاستيك).
واستقر سعر كيلو سمك بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
وسجل سعر سمك القراميط – الشيلان نحو من 10 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وجاء سعر كيلو سمك ثعابين مابين 50 : 210 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
مرجان "1" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
مرجان "2" من 25 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو ( كرتونة).
سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو ( كرتونة).
سمك دنيس من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400 : 460 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "1" من 300 : 360 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "2" من 200 : 260 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
جمبري "3" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).