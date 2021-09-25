برلماني: تخصيص حصص أسبوعية لريادة الأعمال والإرشاد المهني يبني شخصية الطلاب

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الحكومة فى ملف التعليم الفنى مقدرة، ولكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية بشأنه حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفنى وأسرهم خاصة فى ضوء الصورة السلية المكونة عن التعليم الفنى فى مصر.

جاء ذك في تصريحات للمحررين البرلمانين تعليقا على تخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وأخرى لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى، مؤكدا على أنها خطوة تصب فى جهود الاهتمام التعليم الفنى وتغير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعى بمثل هذه التحركات لابد أن يكون أكبر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني جلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضا إطار مختلف ووميز لدى الطلاب عن الوعي بالتعليم الفني، والمساهمة بشكل فعال فى بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضي.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ على أن مجلس الشيوخ سبق وأن نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفنى والتى من شأنها أن تنشأ من خلال كيان مستقل فى تبية مجلس الوزراء لتقييم ومتابعة الأداء فى التعليم الفنى فى مصر من أجل أن يكون أفضل مثلما يتم بمختلف دول العالم وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفنى أفضل الإطار لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعالة فى التنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.