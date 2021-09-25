السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تخصيص حصص أسبوعية لريادة الأعمال والإرشاد المهني يبني شخصية الطلاب

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الحكومة فى ملف  التعليم الفنى  مقدرة، ولكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية بشأنه حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفنى وأسرهم خاصة فى ضوء الصورة السلية المكونة عن التعليم الفنى فى مصر.

جاء ذك في تصريحات للمحررين البرلمانين تعليقا على تخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وأخرى لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى، مؤكدا على أنها خطوة تصب فى جهود الاهتمام التعليم الفنى وتغير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعى بمثل هذه التحركات لابد أن يكون أكبر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني جلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضا إطار مختلف ووميز لدى الطلاب عن الوعي بالتعليم الفني، والمساهمة بشكل فعال فى بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضي.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ على أن مجلس الشيوخ سبق وأن نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفنى والتى من شأنها أن تنشأ من خلال كيان مستقل فى تبية مجلس الوزراء لتقييم ومتابعة الأداء فى  التعليم الفنى فى مصر من أجل أن يكون أفضل مثلما يتم بمختلف دول العالم وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفنى أفضل الإطار لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعالة فى التنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ ملف التعليم الفنى طلاب التعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استقالة 113 قياديًا من حركة النهضة التونسية

وزيرة البيئة: مصر تدعم المملكة المتحدة للخروج بمؤتمر مناخ ناجح

فى ذكراه السابعة.. كواليس لحظات خالد صالح الأخيرة بمركز مجدى يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس