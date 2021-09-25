السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد شهر رمضان 2022.. وفضل ليلة القدر

رمضان 2022
رمضان 2022

موعد شهر رمضان 2022 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة الرئيسية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك و أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفضل ليلة القدر.

موعد شهر رمضان 2022

يتمتع شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة بين ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي لأنه الشهر الذي تفضل فيه الخالق سبحانه وتعالى على بني آدم بإنزال القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ووفقا الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن بداية شهر رمضان المقبل سيكون يوم 2 أبريل 2022 وفي حالة ثبوته بالفعل في هذا اليوم وفقا لتقرير اللجنة العليا لاستطلاع هلال الأشهر العربية فسيكون جاء مبكرا عن عام 2021 بنحو 11 يوما.


رؤية هلال شهر رمضان المبارك

دار الإفتاء المصرية هي المنوطة فقط باستطلاع هلال الأشهر العربية كلها بما فيهم شهر رمضان المبارك حيث تتكون اللجنة الشرعية والعلمية لاستطلاع الهلال من علماء دين و فنيين مساحة و فلكيين لمتابعة 6 مراكز رصد منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية ( سوهاج، قنا، مطروح، الواحات، الفيوم، أسوان) حيث يتم رفع تقارير كافة المراصد إلى دار الإفتاء لإعلان ظهور الهلال وبدء الشهر العربي من عدمه والذي يختلف موعد بدءه من بلد إلى آخر.

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أفضل عبادات شهر رمضان.. وفضل ليلة القدر

يبحث ملايين المسلمين عن موعد شهر رمضان 2022 عبر محركات البحث العالمية والمنصات الإلكترونية وذلك لما فيه من روحانيات وعبادات تجعل بني آدم أقرب من الله سبحانه وتعالى مثل قيام الليل وختم القرآن عدة مرات و الاعتكاف في آخر 10 أيام في المساجد والتسبيح وذكر الله، بالإضافة إلى الصيام وقد اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر ليلة القدر التي عبادتها تعادل عبادة 1000 شهر في ميزان حسنات العبد يوم القيامة إذا كانت العبادة إيمانا واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة.

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