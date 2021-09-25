شعراوي يبحث مع البنك الدولي سرعة تنفيذ إدارة تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى يضم كل من ليا كارول، المدير الإقليمى للشرق الأوسط، والدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك، بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج الوزارة بصعيد مصر، والدكتور محمد خليل، المنسق الوطنى لمشروع تلوث الهواء وممثلين عن الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بمختلف محافظات الجمهورية والتي تساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وأكد شعراوى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى باعتباره أحد أهم الشركاء الدوليين للوزارة والحكومة وشريك أساسي لجميع النجاحات التي حققتها الوزارة في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصرى، كما أن البنك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

كما رحب بالنجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا الذى تنفذه الحكومة مع البنك وتم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .

وأشار الوزير إلى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والتي يوليها رئيسي الجمهورية والوزراء اهتماماً كبيرا من المتابعة والاهتمام لضمان نجاحها، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم لتنفيذها بجميع المحافظات خاصة مشروعات البنية التحتية والتي تسير وفقاً للخطط البرامج التي تم وضعها بالتنسيق مع باقى الوزارات، مؤكداً على أهمية المكون الخاص بالمخلفات الصلبة في هذا المشروع لارتباطه بتحسين جودة الهواء من خلال انشاء مدينة متكاملة للمعالجة والتخلص لكافة أنواع المخلفات وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة الجمع والنقل.