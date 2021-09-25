السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا

كورونا في تايوان
كورونا في تايوان

سجلت تايوان اليوم السبت، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالة وفاة اليوم السبت، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم السبت عن المركز قوله، إن من بين الحالات الخمس الجديدة، حالتين لمواطنين تايوانيين، عادا مؤخرا من الإمارات وبنجلاديش، بينما الحالات الثلاث الأخرى، لمواطنين من المملكة المتحدة وإثيوبيا والفلبين.

 وأظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس، خلال حجر صحي إجباري استمر 14 يوما في تايوان.

والحالات الجديدة، ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في تايوان إلى 16 ألف و181، من بينها 14 ألف و415 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة ، أكثر من مئة حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد. 

وقال المركز أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس اليوم السبت. 

وحتى الآن، توفي 841 شخصا، بسبب الفيروس، منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الأوبئة كورونا تايوان كوفيد اللقاح

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