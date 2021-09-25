رئيس الجامعة البريطانية: نثمن جهود «الهجرة» ونسعى لشراكة مستدامة

أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، حرص الجامعة لإحداث تعاون مثمر مع وزارة الهجرة في عدد من الملفات، وإتاحتها لكل الخبرات الأكاديمية والدعم الممكن في إطار دور الجامعة المجتمعي، وإيمانها بأهمية الشراكة مع قطاعات الدولة المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة تضمن خدمة المجتمع، بالاستعانة بالأساليب البحثية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد من الجامعة البريطانية، ضم الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والسفير محمود كارم مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة البريطانية، في حضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والجامعة البريطانية في عدد من المبادرات التي تنفذها الوزارة.

وأعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، عن امتنانه للقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مثمنا على جهود الوزارة في ربط الخبراء والعلماء المصريين بالخارج بوطنهم، وللاستفادة بخبراتهم في المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وفي السياق، قالت الدكتورة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، إن الجامعة تدعم كافة المبادرات الوطنية إيماناً بأهمية دور المؤسسات في الالتزام بالواجبات المجتمعية للجامعة بشكل عام، وفي هذا الإطار نسعى لتحقيق تعاون مثمر ومستدام مع وزارة الهجرة، في تنفيذ عدد من برامجها المختلفة، في سبيل مواصلة ما تحققه مصر من نجاحات على مختلف الأصعدة، مشيرة لأهمية المساهمة في صناعة التنمية والرخاء، بالعلم والمعرفة والبحث العلمي المتميز.

وخلال اللقاء أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة كصرح تعليمي متميز ساهم في إخراج أجيال لديها المهارات اللازمة والمعارف الضرورية التي ساهمت في التطبيقات العملية على مجال واسع في المجتمع المصري نتيجة لالتزامها بجودة التعليم طبقاً للمعايير الدولية، فضلا عن دور الجامعة تجاه المسئولية المجتمعية ومشاركتها المستمرة في دعم المشروعات والمبادرات القومية.