السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7211 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7211 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 
 

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 8901 إصابة، وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 63 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي. 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة. 

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام تراجعه، ليسجل اليوم السبت 60.6 إصابة، مقارنة بـ  62.5 إصابة أمس الجمعة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة. 

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا علاجا داخل المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 1.58 مريضًا حتى أمس الجمعة.

 وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 15.5 مريض، ووفقًا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و188 ألفًا و604 حالات. 

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 93 ألفًا و365 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و952 ألف شخص.

 

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