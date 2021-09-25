نستعرض لكم فى هذا التقرير حالة الطقس وتفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم السبت 25-9-2021، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت، في مختلف المحافظات حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارًا وتنخفض ليلا على جميع أنحاء الجمهورية بينما تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة كذلك الوجه البحري وشمال الصعيد.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة.

حالة الطقس اليوم السبت 25-9-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة الحرارة خلال تلك الأيام في محافظات مصر اليوم السبت سوف تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتقل تدريجيا ابتداء من غدا الأحد حيث تشهد القاهرةً طقس معتدل رطب نهارا على القاهرةً الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية، وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات.

درجات الحرارة في مصر اليوم السبت ٢٠٢١/٩/٢٥



القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٠ والصغري ٢١

الاسكندرية : درجة الحرارة العظمى ٢٨ الصغرى ٢٢

الأقصر : درجة الحرارة العظمى ٣٦ الصغرى ٢٤

اسوان : درجة الحرارة العظمى ٣٧ الصغرى ٢٤

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٣ والصغري ٢٤

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمى ٣٢ والصغرى ٢٤

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمى ٣٠ والصغرى ٢٥

جنوب سيناء : درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٢ الصغرى ٢٨

البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٢ الصغرى٢٤

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٩ والصغري ٢٤

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٩ والصغري ٢٤



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حالة الطقس اليوم.. نشاط الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة تشهد نشاط للرياح على فترات متقطعة، تصل إلى ٥٠ /٦٠ ك في الساعة بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد، كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا ابتداء من الاثنين المقبل.

الشبورة

تشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط الشبورة المائية، بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى إلى٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ١٥ الصغرى.