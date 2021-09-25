السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تدين خطط طالبان لاستئناف عقوبة الإعدام

طالبان
طالبان

أدانت الولايات المتحدة، التصريحات التي أدلى بها مسئول في حركة طالبان الأفغانية، أشار فيها إلى أن الحركة تخطط لاستئناف عقوبة الإعدام.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم، إن مثل هذه التوجه سوف يشكل انتهاكا ملموسا لحقوق الإنسان، مشددا على أنه يجب محاسبة طالبان على ذلك.


وكان ملا نور الدين ترابي، أحد مؤسسي الحركة، قد أدلى بتصريحات لبعض وسائل الإعلام العالمية أكد فيها أن طالبان تستعد لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه لا أحد يملي على الحركة ما ينبغي أن تفعله.


ويرى مراقبون أن هناك ترددا من جانب قادة العالم للاعتراف بحكومة (طالبان) باعتبارها الممثل الرسمي لأفغانستان بسبب المخاوف من أن تحكم البلاد بنفس الطريقة التي حكمت بها أفغانستان سابقا، ما بين 1996 و2001، حين كان يتم تنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على القتلة علنا أمام المواطنين في الملاعب الرياضية.


وتعتبر الولايات المتحدة أن احترام (طالبان) لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، يمثل شرطا أساسيا لإمكانية الاعتراف بها من جانب واشنطن.

و علي صعيد آخر ، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن، وبحث الجانبان منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، خلال اللقاء مازح بايدن مودي حول وجود عائلات تحمل لقبه في الهند.

 

وأشار بايدن إلى أنه بعد فترة وجيزة من انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، تلقى رسالة من رجل في مومباي قال إن اسمه الأخير هو بايدن أيضا، وأنه لم تتح له الفرصة قط للمتابعة.

 

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن بايدن حينما شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، زار الهند وتذكر أن الصحافة المحلية سألته عما إذا كان لديه أي أقارب هنود، حيث أعاد سرد قصة الرسالة، وقال إن الصحافة الهندية أبلغته في اليوم التالي بوجود عدد قليل من الأشخاص يحملون لقب بايدن في الهند.

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