السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تدعو لدعم حكومة طالبان لمنع حدوث أزمة إنسانية فى البلاد

طالبان
طالبان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي إلى دعم حكومة أفغانستان الحالية، لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

 

وقال خان، في كلمته خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب الآن على المجتمع الدولي بأسره، التفكير في كيفية المضي قدما في مساعدة أفغانستان. إذا أهملنا الوضع هناك الآن، فسيقع نصف السكان الأفغان وفقا لتوقعات الأمم المتحدة في وضع حرج، وبحلول العام المقبل سيكون ما يقرب من 90 ٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر. وستنتظرنا أزمة إنسانية ضخمة هناك. وسيكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على جيران أفغانستان، بل على العالم بأسره".

 

وأشار خان إلى أن أفغانستان مضطربة الأوضاع، "ستصبح مرة أخرى ملاذا للإرهابيين الدوليين".

 

وقال: "لذلك، هناك طريقة واحدة فقط. يجب تقوية الحكومة الحالية وتحقيق الاستقرار لها باسم شعب أفغانستان".

 

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن الوقت بالغ الأهمية في هذه الحالة، لأن أفغانستان تمر بمرحلة "حرجة".

 

وأضاف خان: "لا يجوز بتاتا إضاعة الوقت. يجب أن تكون هناك مساعدات إنسانية على الفور. لقد اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوات جريئة. إنني أحثكم على حشد المجتمع الدولي والتحرك في هذا الاتجاه".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في باكستان 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و230 ألفاً و238 شخصاً.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفاً و374 حالة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و140 ألفاً و917 متعافياً، بعد أن تماثلت 3261 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 61 ألفاً و947 شخصاً.

طالبان باكستان طالب حكومة طالبان حكومة تدعو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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باكستان تدعو لدعم حكومة طالبان لمنع حدوث أزمة إنسانية فى البلاد

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