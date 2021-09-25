شانجهاى تدشن خطها الأول للشحن عبر السكك الحديدية بين الصين وأوروبا

تعتزم مدينة شانجهاي، المركز الاقتصادي بالصين، إطلاق خدمة للشحن عبر السكك الحديدية إلى مدينة هامبورج بألمانيا، وذلك يوم الثلاثاء، ما يمثل أول خدمة للسكك الحديدية العابرة للحدود بين شانغهاي وأوروبا، حسبما أفادت جمارك شانجهاي يوم الجمعة.

وسيتم تحميل قطار "شانجهاي أكسبريس" بالملابس وقطع غيار السيارات وألواح الطاقة الشمسية وأدوات المائدة والأثاث والاحتياجات اليومية وقطع غيار الماكينات وسلع أخرى ليتم شحنها إلى أوروبا.

وسيغادر القطار الصين عبر ممر آلاتاو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ليصل إلى هامبورج بعد نحو أسبوعين، ليمر في رحلته عبر قازاقستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا.

وذكرت جمارك شانجهاي أنه سيتم تسيير القطارات عبر هذا الخط بشكل دوري كل أسبوع، بينما سيتم فتح خطوط جديدة لتوفر خيارات لوجستية جديدة للشركات في الداخل والخارج.

وعلى صعيد آخر، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة 10 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن ثماني حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 سُجلت في هيلونججيانج، وحالتين في فوجيان.

وتم أيضا تسجيل 28 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها تسع حالات في قوانجدونج، وسبع حالات في يوننان، وست حالات في شانغهاي، وحالة واحدة في كل من بكين و تيانجين و لياونينغ و فوجيان و هوبي و قوانجشي.

وقالت اللجنة إن حالتين جديدتين يشتبه بإصابتهما وصلتا من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلتا في شانجهاي يوم الجمعة، مضيفة أنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

وتم تسجيل ما إجماليه 8935 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الجمعة، بينها 8412 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و523 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تُسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95986 حالة حتى يوم الجمعة، بينها 1020 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 12 منها في حالة خطيرة.