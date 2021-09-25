القائم بأعمال المنسق الأمريكى لمكافحة الإرهاب يبدأ جولة لعمان والإمارات وبريطانيا

بدأ جون جودفري القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)، الجمعة، جولة تشمل كلا من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن جولة جودفري ستتضمن لقاءات مع مسئولين حكوميين بهذه الدول؛ للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة لمكافحة الإرهاب.



وأضاف المتحدث أنه في إطار ذلك سيتم التركيز على جهود دعم الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم (داعش) في العراق وسوريا ومواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان.

وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن، وبحث الجانبان منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، خلال اللقاء مازح بايدن مودي حول وجود عائلات تحمل لقبه في الهند.

وأشار بايدن إلى أنه بعد فترة وجيزة من انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، تلقى رسالة من رجل في مومباي قال إن اسمه الأخير هو بايدن أيضا، وأنه لم تتح له الفرصة قط للمتابعة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن بايدن حينما شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، زار الهند وتذكر أن الصحافة المحلية سألته عما إذا كان لديه أي أقارب هنود، حيث أعاد سرد قصة الرسالة، وقال إن الصحافة الهندية أبلغته في اليوم التالي بوجود عدد قليل من الأشخاص يحملون لقب بايدن في الهند.

وأضاف بايدن: "اكتشفت أن هناك نقيبا يدعى جورج بايدن كان قبطانا في شركة إيست إنديا تي في الهند"، وبدا أنه يشير إلى شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت قوة تجارية لقرون سيطرت على التجارة في الهند المستعمرة وأجزاء من جنوب شرق آسيا".