ترودو: المواطنان المحتجزان فى الصين في طريقهما للعودة إلى كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، في طريقهما للعودة إلى كندا، بعد احتجازهما في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات.



وقال ترودو- في مؤتمر صحفي، الليلة، في مبنى البرلمان- إن كوفريج وسبافور، كانا على متن طائرة غادرت الصين، برفقة السفير الكندي دومينيك بارتون.



تأتي هذه الأخبار بعد ساعات من خروج المديرة المالية لشركة (هاواوي) منج وان تشو من المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية "مقاطعة كندية"، عندما وافق قاضٍ على أمر إخلاء سبيل بسحب طلب تسليم أمريكي ضدها، حيث غادرت "منج" كندا إلى الصين.



وجاء الإفراج بعد مثولها افتراضيا في قاعة محكمة في نيويورك، حيث دفعت ببراءتها من جميع التهم ووقع القاضي على اتفاق مقاضاة مؤجل.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 4115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 51 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و597 ألفا و789 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و590 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 55.405 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و روسيا و تركيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.