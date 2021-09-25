السيطرة على حريق نشب بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، فجر اليوم السبت، على حريق نشب بمزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه وعدم امتداد النيران للكتلة السكنية.

تلقي اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بمركز الداخلة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي انتقل إلى أماكن متفرقة بفعل الرياح، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات اختناق بسبب الدخان الكثيف الموجود بجوار المناطق السكنية.



وأسفر الحريق عن احتراق عدد كبير من النخيل والأشجار الجافة، فيما سيطرت رجال الحماية المدنية والإطفاء على الحريق الذي امتد من مكان لأخر بفعل الرياح وقبل وصوله للمنازل القريبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص، في حادث مروري بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 5 مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 200 بطريق "الفرافرة– ديروط" أسفر عن إصابة كل من دعاء مصطفى أحمد ٢٣ عامًا، زينب عبدالمحسن على ٥٩ عامًا، أحمد محمود عبدالقادر ٢٥ عامًا، مسعود محفوظ عبدالقادر ٣٠ عامًا، مؤمن حماد علي ٣٩ عامًا.



جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.