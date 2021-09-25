دراسة: 142 نوعا من فيروسات كورونا فى الخفافيش بالصين ولا أحد منها مرتبط بالوباء

كشفت دراسة صينية عن 142 نوعا من فيروسات كورونا من الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذي تسبب في تفشي سارس قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بالفيروس الذي تسبب في كوفيد-19، وفقا لما أفادته صحيفة ((ساوث تشاينا مورننج بوست)).

وفي ورقة تم تحميلها على خادم "ريسيرتش سكوير" قبل الطباعة، كشف باحثون من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض في بكين، أنهم جمعوا واختبروا عينات من أكثر من 4700 خفاش في مناطق في جميع أنحاء الصين منذ يناير 2020، مضافة إلى آلاف تم اختبارها منذ عام 2016.

وركزت أحدث الأبحاث هذه التي أجريت على الخفافيش، التي يُعتقد أنها نوع الحيوان الذي هو أصل الفيروس، على عينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش من 56 نوعا عبر 14 مقاطعة منذ عام 2016.

ويرى العلماء أن الفيروسات التي تعتبر الأقرب إلى فيروس سارس-CoV-2، المسبب لكوفيد-19، "نادرة جدا" في الخفافيش في الصين.

ونقلت الصحيفة عن بيتر داتشاك قوله "هذه أول عينة جديدة رأيتها من مجموعة معروفة جيدا من العلماء الصينيين حول فيروس كورونا المرتبط بسارس في الصين منذ الوباء". وجدير بالذكر أن داتشاك هو عالم بيئة أمراض وكان جزءا من دراسة بقيادة منظمة الصحة العالمية في الصين في وقت سابق من هذا العام.

ووصف ليو بون ليت-مان، من جامعة هونغ كونغ، هذا العمل البحثي بأنه خطوة مهمة نحو مساعدة الباحثين على تضييق نطاق المناطق وأنواع الأحياء التي قد تحتوي على فيروسات أقرب.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.