السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: 142 نوعا من فيروسات كورونا فى الخفافيش بالصين ولا أحد منها مرتبط بالوباء

فيروسات كورونا فى
فيروسات كورونا فى الخفافيش بالصين

كشفت دراسة صينية عن 142 نوعا من فيروسات كورونا من الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذي تسبب في تفشي سارس قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بالفيروس الذي تسبب في كوفيد-19، وفقا لما أفادته صحيفة ((ساوث تشاينا مورننج بوست)).

 

وفي ورقة تم تحميلها على خادم "ريسيرتش سكوير" قبل الطباعة،  كشف باحثون من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض في بكين، أنهم جمعوا واختبروا عينات من أكثر من 4700 خفاش في مناطق في جميع أنحاء الصين منذ يناير 2020، مضافة إلى آلاف تم اختبارها منذ عام 2016.

 

وركزت أحدث الأبحاث هذه التي أجريت على الخفافيش، التي يُعتقد أنها نوع الحيوان الذي هو أصل الفيروس، على عينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش من 56 نوعا عبر 14 مقاطعة منذ عام 2016.

 

ويرى العلماء أن الفيروسات التي تعتبر الأقرب إلى فيروس سارس-CoV-2، المسبب لكوفيد-19، "نادرة جدا" في الخفافيش في الصين.

 

ونقلت الصحيفة عن بيتر داتشاك قوله "هذه أول عينة جديدة رأيتها من مجموعة معروفة جيدا من العلماء الصينيين حول فيروس كورونا المرتبط بسارس في الصين منذ الوباء". وجدير بالذكر أن داتشاك هو عالم بيئة أمراض وكان جزءا من دراسة بقيادة منظمة الصحة العالمية في الصين في وقت سابق من هذا العام.

 

ووصف ليو بون ليت-مان، من جامعة هونغ كونغ، هذا العمل البحثي بأنه خطوة مهمة نحو مساعدة الباحثين على تضييق نطاق المناطق وأنواع الأحياء التي قد تحتوي على فيروسات أقرب.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

على جديدة جديد الصين مواطن عينات مقاطعة الصحة كورونا فيروس فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمي فيروس سارس الصحة العالمي منظمة الصحة فيروس كورون جامعة هونغ كونغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

رابط تنسيق الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2021

اليوم.. محاكمة الطبيب عمرو خيرى فى واقعة سجود ممرض لكلب

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 سبتمبر 2021

باكستان تدعو لدعم حكومة طالبان لمنع حدوث أزمة إنسانية فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس