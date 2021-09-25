السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف وجوتيريش يبحثان أوضاع أفغانستان وسوريا وليبيا

لافروف وجوتيريش
لافروف وجوتيريش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جملة من القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، جاء في بيان صادر عن مكتب غوتيريش أن الجانبين "بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا".

 

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين لافروف وغوتيريش عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

وفي وقت سابق شارك لافروف في الاجتماع التقليدي لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

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