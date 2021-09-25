بايدن يؤيد منح الهند العضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولى

أعلن نائب وزير الخارجية الهندي هارش فاردهان شرينجلا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تأييده منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال شرينجلا خلال مؤتمر صحفي ، إن "رئاستنا لمجلس الأمن الدولي وخاصة موقفنا تجاه قضية أفغانستان، حظيت بتقييم عال. وصرح الرئيس بايدن بأن الهند يجب أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي حسب رأيه".

وجاء ذلك تعليقا على لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة يوم الجمعة.

وكان ذلك أول لقاء بين مودي وبايدن منذ تولي الأخير منصب الرئاسة الأمريكية.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 31382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 33 مليونًا و594 ألفًا و803 حالات.

وذكرت الوزارة، أن البلاد سجلت318 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 446 ألفًا و368 حالة.