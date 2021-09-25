السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية للقبض على قاتل «بائع العسل» بالرصاص داخل قطار المناشي

الضحية
الضحية

في مشهد مرعب فوجئ ركاب قطار المناشي بشخص يرتدي جلابية ويحمل سلاح ناري وجهه ناحية أحد الأشخاص ثم قام بإطلاق وابل من الرصاص ناحية الأخير ماتسبب في مصرعه في الحال.

 

وكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط القاتل و كشف ملابسات جريمة القتل التي وقعت اليوم الجمعة داخل قطار المناشي ونتج عنها مقتل أحد الركاب.

 

وقال شهود عيان أنهم فوجئوا أثناء مرورهم على محطة كفر داوود الجديدة بشخص  قام بإطلاق  عدة طلقات من سلاح ناري كان بحوزته، على المجني عليه.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن القتيل شاب يدعى  "عبد الحفيظ" بائع عسل، ومقيم في كفر داوود الجديدة محافظة قنا.

 

وتفحص الأجهزة الأمنية علاقة المتهم بالقتيل لبيان سبب الحادث لتحديد السبب سواء الثأر أو خلافات أخرى.

 

من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات وجمع المشاهدات  وتوجه فريق من النيابة العامة و الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث،  وجرى نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وائل لطفي

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جهود أمنية للقبض على قاتل «بائع العسل» بالرصاص داخل قطار المناشي

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