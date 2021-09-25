السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مالى تؤكد اهتمامها بالتعاون الأمنى مع نظيرتها روسيا

لافروف
لافروف

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظيره المالي عبد الله ديوب، الذي أكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الأمني مع روسيا.

 

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، إلى أن الوزيرين "بحثا المسائل الملحة لتطوير التعاون بين روسيا ومالي في مختلف المجالات. ونوقشت بالتفصيل قضية محاربة الخطر الإرهابي في منطقة الصحراء والساحل".

 

بدوره، أكد عبد الله ديوب للصحفيين أن "لدينا شراكة تاريخية طويلة الأمد، ونحن نسعى لتعزيزها. و نتعاون في جميع المجالات، منها التنمية الاقتصادية و التعليم و الثقافة و التبادلات الإنسانية، و كذلك في مجال الدفاع و القضايا الأمنية".

 

وأضاف أن "روسيا عضو في مجلس الأمن الدولي، ونريد منها أن تواصل تقديم الدعم لمالي. وهذه هي النقطة الأساسية... وصلنا إلى هنا للتأكيد على رغبة مالي في التعاون مع روسيا ومواصلة الشراكة معها في مجال الأمن".

 

وعلى صعيد آخر، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

 

والتقى لافروف وكيسنجر آخر مرة عام 2019 في نيويورك أيضا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة و آفاق تطويرها.

 

يذكر أن كيسنجر كان وزيرا للخارجية الأمريكية في السبعينات، و عايش الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي.

 

وكيسنجر سياسي مخضرم و له ثقله في الولايات المتحدة و على الساحة الدولية، و  من الخبراء الذين و يحظى بنفوذ لا ينضب في الدبلوماسية الأمريكية.

 

وكيسنجر معروف بمواقفه الداعمة للحوار بين واشنطن و موسكو، وخاصة على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

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وائل لطفي

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