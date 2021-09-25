السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف يبحث المبادرة الروسية لأمن الخليج مع مجلس التعاون

لافروف
لافروف

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفد "ترويكا" مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني.

 

و جاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن الجانبين "بحثا مجمل المسائل المتعلقة بالتطوير اللاحق لعلاقات روسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقد جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية".

 

وأكد لافروف أن "علاقات روسيا المتعدد الأوجه مع أعضاء هذه المنظمة ستواصل تطورها الناجح بما فيه خير لشعوب بلداننا".

 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين "تبادلا الآراء حول القضايا الآنية لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك بشأن المبادرة الروسية المحدثة لضمان الأمن المشترك في منطقة الخليج".

 

و جرى التأكيد على "أهمية تعزيز التنسيق بين روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار الوضع ومنع التصعيد في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية".

 

وعلى صعيد آخر، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

 

والتقى لافروف وكيسنجر آخر مرة عام 2019 في نيويورك أيضا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة و آفاق تطويرها.

 

يذكر أن كيسنجر كان وزيرا للخارجية الأمريكية في السبعينات، و عايش الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي.

 

وكيسنجر سياسي مخضرم و له ثقله في الولايات المتحدة و على الساحة الدولية، و  من الخبراء الذين و يحظى بنفوذ لا ينضب في الدبلوماسية الأمريكية.

 

وكيسنجر معروف بمواقفه الداعمة للحوار بين واشنطن و موسكو، وخاصة على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

مجلس التعاون الخليجي تعاون روسي التعاون الخليجي المبادرة الروسية روسية الخليج مجلس التعاون خليج الخليجي منطقة الخليج التعاون لافروف الروسية الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

الصحة: 568 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

جهود أمنية للقبض على قاتل «بائع العسل» بالرصاص داخل قطار المناشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس