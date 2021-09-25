تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 25-9-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارًا اليوم السبت الموافق 25-9-2021 - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدل على السواحل الشمالية - مائل للحرارة على شمال الصعيد - حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما الطقس ليلا - فيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى - معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.



وهناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادى النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 28 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 28 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 28 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 28 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 30 21

بنى سويف 30 21

المنيا 31 22

أسيوط 31 22

سوهاج 33 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 24

ادفو 37 24

أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28