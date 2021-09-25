فى عيد ميلاده الـ53.. أسباب جعلت ويل سميث الأقرب لقلوب المصريين

يحتفل النجم العالمي ويل سميث، اليوم الموافق 25 سبتمبر بعيد ميلاده الـ53، حيث ولد في الخامس والعشرون من سبتمبر عام 1968.

ويعتبر سميث من المشاهير القريبة من قلوب المصرين، ففي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت ويل سميث من أشهر نجوم هوليود والأقرب لقلوب المصريين.

مصري جدًا:



من الأمور التي جذبت أنظار الكثير من العشاق المصرين للنجم الهوليودي ويل سميث، هو أن بعض تصرفاته تكون مثل المصريين والتي يشاركها دائمًا مع المتابعين.

ويشارك سميث بعض من أجزاء يومه مع المتابعين، بدءًا من وجبة الفطار، وممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة النظام الغذائي وفيديوهات اللعب مع أطفاله.

واقعي وواثق بنفسه:

ويل سميث



يُعد ويل سميث من المشاهير الذين يحبون جسمهم، ودائمًا ما يشاركون صورهم عبر حساباته الشخصية، فمؤخرًا نشر صورة له بـ"كرش"، حيث انهالت ملايين التعليقات الداعمة له، حيث قبل الموضوع بصدر رحب ومرح.

تعرض للخيانة من زوجتة:

كشف ألسينا عن علاقته بزوجة ويل سميث عندما كان ضيفا ببرنامج مع "المضيف ليل واين" الذي يذاع على "أبل ميوزيك" قائلا: "حتى الآن أحب بينكيت وذلك" وفقا لصحيفة ديلى ميل.

وقالت جادا بينكيت: منذ 4 سنوات ونصف السنة بدأت صداقة مع أوجست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة.

كوميدي ومحب من قبل الصغار:

يُعد سميث من النجوم الذين يتمتعون بخفة دم كبيرة، جعلته متميزًا في الأدوار الكوميدية، بجانب تميزه بأدوار الأكشن والدراما أيضًا.

مغني راب جيد:



حقق سميث شهرة متواضعة كمغني راب تحت اسم "الأمير الحيوي"، ففي عام 1990، زادت شعبيته بشكل كبير عندما مثل في المسلسل التلفزيوني الشعبي أمير بيل إير الحيوي، واستطاع أن يقدم نفسه كمغني راب.

وكان أول دور رئيسي لويل كان في فيلم الدراما الدرجات الست للانفصال في سنة 1993، وفي فيلم الأكشن "فتيان أشقياء"‏ الذي لعب فيه مقابل الممثل مارتن لورنس في سنة 1995.