السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص غرقًا في شاطئ كليوباترا بمطروح وجار البحث عن آخر

الشابين
الشابين

لقي شخص مصرعه من محافظة البحيرة، غرقًا في شاطئ كليوباترا بمدينة مرسي مطروح حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتم نقله إلي مستشفي مطروح العام.  

واستقبلت مستشفى مطروح العام، عبدالله على السيد ويبلغ من العمر 22 سنة جثمان هامد حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

وقام عددًا من غطاسين مطروح بالبحث عن جثمان الغريق الثاني المفقود  وهو محمد مصطفى ولم يتم العثور عليه حيث توقف البحث وسيتم استئناف اعمال البحث اليوم.

مصرع شخصين مصرع شخص كليوباترا مفتش الصحة غرق مستشفى مطروح العام

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