تكريم جومانا مراد فى المركز الكاثوليكى للسينما (صور)

كرم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية وكل من أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الفنانة جومانا مراد في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة والتي حملت عنوان (نحو حياة أفضل).

تكريم الفنانة جومانا مراد



وكانت جومانا قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما، وأكدت جومانا خلال تكريمها أن التجربة متميزة وكل الأعمال التي ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة.

تكريم الفنانة جومانا مراد

وأضافت عن شعار المهرجان: "أي فاعلية ثقافية أو فنية أحب أدعمها والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدي مع الأب بطرس وكل الزملاء في دعم الشباب الواعي الذي قدم أفكار غير تقليدية".

تكريم الفنانة جومانا مراد



جومانا صور ت 4 أيام من مشاهدها في الفيلم الأمريكي (North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتتعرض لصعوبة.

تكريم الفنانة جومانا مراد



وتقرأ جومانا عدة سيناريوهات درامية لكي تقدم إحداها خلال الفترة القادمة ومن بينها عمل المنصات كما أنها تنتظر عرض فيلم "القصر الملعون" الذي يعتبر التجربة المصرية الأولى في عالم 3d.

وشاركت جومانا مراد في مسلسل "زي القمر" حكاية "مش هنفرح بيكي" بطولة ألهام شاهين وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه خاص في حكايته السابقة التي قدمت.

جومانا مراد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذي عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزي العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.