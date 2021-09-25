«إير بى إن بى»: توفير سكن مؤقت لـ20 ألف لاجئ أفغانى إضافى

أعلنت "إير بي إن بي" لإيجارات أماكن السكن، أنها تخطط لتوفير سكن مؤقت لعشرين ألف لاجئ أفغاني إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألفًا.

وكانت الذراع الخيرية لشركة خدمات السكن قصير الأجل قد تعهدت في الشهر الماضي بإيواء 20 ألف لاجئ، عقب الفوضى التي اندلعت في أفغانستان تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية.

ومع ذلك، كشفت شركة "إير بي إن بي"، في منشور جديد على مدونتها، أنها تتمتع "بالقدرة على تجاوز الالتزام الأولي".

وقالت "إير بي إن بي": "إذا كان الطلب على الإسكان يتفق مع حجم المعروض في المجتمعات التي يعاد توطين اللاجئين فيها، فإنَّ هذه الموارد المتاحة يمكن أن تساعد في توفير السكن لعشرين ألف لاجئ أفغاني إضافي".

وأضافت الشركة، أنَّ إقامات اللاجئين يتم تمويلها من خلال مساهمات على منصتها Airbnb.org، ومن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" بريان تشيسكي، بالإضافة إلى الجهات المانحة لصندوق الشركة المخصص للاجئين.

لكن لم تحدد الشركة بالضبط المبلغ الذي تخطط لإنفاقه لتحقيق هذا الالتزام أو المدة التي يقضيها اللاجئون في مساكنها.