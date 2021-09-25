ضوابط جديدة للحملات المشتركة بين شركات السياحة ومنظمى الرحلات بالخارج

أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن ضوابط تنفيذ الحملات المشتركة بين شركات السياحة ومنظمي الرحلات الأجنبية بالخارج، للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالخارج وزيادة التعاون مع شركاء القطاع السياحي بالخارج.

وأشارت الهيئة إلى أن من أولى الاجراءات لدعم الهيئة للحملات المشتركة، ضرورة أن تقوم الشركة المصرية بإرسال طلب رسمي إلى الهيئة لإجراء حملة مشتركة من عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للشركة إلى الهيئة متضمنا ملف تعريف الشركة، إجمالي حجم الأعمال الخاص بها من (أعداد السياح / الركاب الذين سافروا إلى مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية باستخدام خدمات الشركة) كما يحق للهيئة طلب أية أدلة أو تقارير لاثبات تلك الأعداد.

وأضافت الهيئة أنه يجب تأكيد استلام الطلب في غضون 48 ساعة من التقدم بالطلب للتأكد، وأنه قد وصل بشكل صحيح إلى الشخص المسؤول وفى حالة عدم ورود تأكيد الاستلام فى الوقت المناسب يجب إعادة إرسال الطلب.

ولفتت إلى أنه سيتم دراسة الطلب من قبل الهيئة وسيتم إرسال الرد فى غضون 10 أيام عمل مع التعليقات الأولية مدى إمكانية تنفيذ المشروع بشكل عام وسقف الميزانية والحد الأقصى للحصة المتوقعة من الهيئة)، وتوصيات الوحدة المتخصصة بشأن نطاق الحملة، موضحة أن هذا الرد لا يشكل أي مسؤولية أو إلتزام على الهيئة تجاه مشروع الحملة المشتركة المقترحٌ ولا يمكن اعتباره موافقة رسمية.

وأوضحت الهيئة انه في ضوء التعليقات المرسلة من جانبها يتعين على الشركة إعداد المقترح النهائي لحملة المشتركة يتتضمن خطاب طلب رسمي مختوم بختم الشركة يتضمن جميع التفاصيل توقيت الحملة، والمدة والتوزيع الجغرافي، والمواصفات الفنية)، من الموقع، معدلات القراءة، المشاهدات، مساحة الإعلان، عدد المرات بالنسبة لإعلانات دراسة السوق التي تم بناء على أساسها اقتراح القنوات الاعلامية عرض تقديمى للحملة.

كمل لفتت إلى أنه يجب أن يتم التقدم بالطلب الرسمً مع الخطة الإعلامية النهائية والعرض المقدم قبل 40 يوما على الأقل من تاريخ إطلاق الحملة.