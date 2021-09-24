السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: الحصول على لقاح كورونا أصبح بأسبقية الحجز

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة لتفشي كورونا، فيما تنتهي هذه الموجة في قارات أخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن اللقاحات تقلّل من تدهور الحالات أو الوفاة حتى وإن كانت لا تمنع الإصابة.

وأشارت إلى أنَّ مصر من الدول القليلة التي تتوفّر بها كل اللقاحات المعتمدة في السوق العالمية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن 2.5 مليون سجّلوا بياناتهم وأرسلت لهم رسائل لكنّهم لم يحضروا لتلقي اللقاح.

وأشارت إلى نظام التسجيل يضع أولوية لكبار السن أو يعاني من الأمراض المزمنة إلى جانب الشرائح المستهدفة مثل التعليم والموظفين، مؤكدة أنه تمّ منذ الأسبوع الماضي الاعتماد على أسبقية الحجز.

وأفادت بأن عدد المسجلين على موقع الحصول على اللقاح بلغ 16 مليون مواطن حصل منهم 11 مليونًا على جرعة أولى، مقابل 5 ملايين حصلوا على جرعتين، مؤكدة أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها تخطت الـ16 مليون جرعة.

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