السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تروج لـ«المنوفية» ضمن حملتها الترويجية لمحافظات مصر

الترويج السياحي لمحافظة
الترويج السياحي لمحافظة المنوفية

نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة، وهي محافظة المنوفية.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة ٢٧ يومًا، بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي، والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتهدف الحملة إلى إظهار جمال وعراقة الـ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية، والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك على مدار الـ٢٧ يومًا القادمة بواقع محافظة كل يوم حتى يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.

كما أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمي للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات، وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

محافظة المنوفية:

وتطل محافظة المنوفية على فرع نهر النيل رشيد، وتضم عددًا من المواقع الأثرية الهامة، ومن أهمها جبانة قويسنا التي تم اكتشافها عام 1990 بمنطقة تل المحاجر، والقرية الفرعونية «مركز أشمون»، الذي يعتبر من المواقع الأثرية الهامة بالدلتا، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى تعود إلى بداية العصر الروماني وبداية العصر القبطي ومنها موقع آثار تل البندارية، ومنطقة تل مصطاي «مسد»، وطرانة «كوم أبوللو»، والكوم الأحمر، سرسنا، وزاوية رزين، وسبك الضحاك، ومن أهم الآثار الإسلامية بالمحافظة جامع عائشة وحسيبة، و المسجد العباسي، والمسجد العمري.

مواقع التواصل الاجتماعي محافظة المنوفية السياحة والآثار محافظات مصر وزارة السياحة والآثار المنتجات السياحية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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