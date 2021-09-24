السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

هالة زايد،
هالة زايد،

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومن ضمنها مصر، ومعظم دول العالم تشهد انحصار الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن قارة إفريقيا وصل إليها 2% فقط من لقاحات العالم.

وأضافت في تصريحات صحفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "اللقاحات مهمة، هي من الممكن ألا تحمي من الإصابة بنسبة 100% ولكنها تقي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من 120 لـ 150 ألف إصابة يومياً وهي الأكثر إصابات في العالم، ولكن الوفيات قلت بشكل كبير في تلك الدول، وهنا تكمن أهمية اللقاحات".

وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، قمنا بزيادة مراكز اللقاحات من 650 مركز إلى 850 مركز، بالإضافة إلى الدفع بأتوبيسات للشوارع لحث المواطنين على اللقاحات، واليوم في الاجتماع ناقشنا فتح كل مراكز الشباب بالمحافظات، فيقوم المواطن بالتسجيل، ثم يحصل على اللقاح في نفس الوقت، وذلك ابتداءا من يوم الأحد، ونشكر وزير الرياضة والمحافظين على تسهيل هذا الأمر، ونحن لدينا صفر انتظار فيما يتعلق بالتلقيح من أجل السفر".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

بعد ارتدائها الحجاب.. محطات في رحلة ياسمينا العلواني

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

إيريك أوشلان: خطة مصر لمواجهة كورونا أسهمت فى نمو الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية