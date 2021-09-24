الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومن ضمنها مصر، ومعظم دول العالم تشهد انحصار الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن قارة إفريقيا وصل إليها 2% فقط من لقاحات العالم.



وأضافت في تصريحات صحفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "اللقاحات مهمة، هي من الممكن ألا تحمي من الإصابة بنسبة 100% ولكنها تقي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من 120 لـ 150 ألف إصابة يومياً وهي الأكثر إصابات في العالم، ولكن الوفيات قلت بشكل كبير في تلك الدول، وهنا تكمن أهمية اللقاحات".



وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، قمنا بزيادة مراكز اللقاحات من 650 مركز إلى 850 مركز، بالإضافة إلى الدفع بأتوبيسات للشوارع لحث المواطنين على اللقاحات، واليوم في الاجتماع ناقشنا فتح كل مراكز الشباب بالمحافظات، فيقوم المواطن بالتسجيل، ثم يحصل على اللقاح في نفس الوقت، وذلك ابتداءا من يوم الأحد، ونشكر وزير الرياضة والمحافظين على تسهيل هذا الأمر، ونحن لدينا صفر انتظار فيما يتعلق بالتلقيح من أجل السفر".

