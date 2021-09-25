إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث مرورى بكفر الشيخ

شهد طريق «سيدي سالم - فدان الفقي» بمركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقتا إشارة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم - فدان الفقي» بمركز سيدي سالم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 8 أشخاص وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

وسجلت بيانات المصابين كالتالي: رغدة جمال إبراهيم ، 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيسر، محمد فضل طه، 33 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب في الحادث، يوسف محمد فضل، 4 سنوات، مصاب بجرح بالرقبة طوله 5سم ، ومريم محمد فضل، عمره عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، هبة فضل طه، 17 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرقبه طول 2 سم، محفوظة فتحي محمد، 54 عامًا، مصابة بحرج قطعي بالجبهة طوله 4 سم، وكدمة بالصدر، مياده فضل طه، 27 عام، مصابة بكدمات وسحجات بالجسد، أولين محمود قدري، عمرها عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد»، وجاري عمل الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.

ومؤخرًا، أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ«توك توك» على طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة لهم.

وقد تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية، إشارة بوقوع حادث تصادم «توك توك» بسيارة ملاكي بطريق الأبعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلًا من:«محمد السيد إسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».