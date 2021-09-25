السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها فى بنها

قتل
قتل

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديربة أمن القليوبية وضباط مباحث قسم شرطة أول بنها من كشف غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها حيث تبين من التحريات الأولية بمديرية أمن القليوبية أن زوجها وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها ودفنها بمقابر الصدقة مدعياً أن الوفاة طبيعية.


ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسه واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثة.


تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها باختفاء م ف ا ٢٥ سنة ربة منزل وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

 

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها ر س بائع متجول بضربها بخشبة علي رأسها فلقيت مصرعها فقام على إثر ذلك الزوج بالإستعانة بشقيقه وصديق له و قاموا بنقل الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.


تبين من التحريات الأولية بمديرية أمن القليوبية و التحقيقات أن الزوج والزوجة يقطنان بمنشية النور ببنها وأنهما متزوجان عرفيان ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

 
تم ضبط المتهمين ال 3 و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل القليوبية مقتل ربة منزل مديرية أمن القليوبية كشف غموض تحريات المباحث عصا خشبية قتل ربة منزل

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